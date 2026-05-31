Вместо окрошки подаю летний суп на айране: без возни, без варки — идеально в жару

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит освежающие супы, но устал от классических вариантов. Никакой возни — просто нарезал овощи, добавил ветчину, залил айраном и охладил.

Получается обалденная вкуснятина: нежная картошка, хрустящий редис и огурец, ароматная ветчина и свежая зелень в пикантной кисломолочной заливке. Суп получается легким, освежающим и очень вкусным. Идеален для жаркого дня.

Для приготовления вам понадобится: 300 г картофеля, 100 г редиса, 3 яйца, 2 свежих огурца, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 200 г ветчины, 2 л айрана, соль, сметана по вкусу.

Картофель и яйца отварите, остудите, нарежьте кубиками. Редис и огурцы нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, ветчину нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в кастрюле, залейте айраном, посолите. Подавайте охлажденным со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту окрошку на айране. Удивило то, что суп получился очень освежающим и нежным, без характерной кислинки кефира. Айран сделал его легким и приятным на вкус. Даже без кваса и кефира окрошка удалась на славу. Кстати, вместо ветчины можно взять курицу или говядину — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая летняя находка!

Проверено редакцией
окрошки
кулинария
рецепты
супы
Мария Левицкая
