Гороховая каша без ожидания и замачивания: готовим сытный обед за полчаса

Многие отказываются от гороховой каши из-за необходимости замачивать бобы на 8–12 часов. Но есть проверенный способ обмануть время и получить нежную, кремовую текстуру всего за полчаса

Возьмите 1 стакан колотого желтого гороха. Тщательно промойте его под проточной водой, пока она не станет прозрачной — это уберет лишний крахмал и пену при варке. Выложите горох в кастрюлю (лучше с толстым дном) и залейте 2 стаканами крутого кипятка. Главный секрет: добавьте в воду 0,5 ч. л. обычной пищевой соды. Сода создает щелочную среду, в которой горох разварится в разы быстрее. Не переживайте, в готовом блюде она совершенно не чувствуется.

Варите на среднем огне под крышкой. Как только вода почти выкипит, добавьте еще 0,5 стакана ледяной воды. Этот температурный контраст заставит горошины буквально «взорваться» изнутри и превратиться в пюре. Повторите процедуру с холодной водой еще раз, если горох все еще держит форму. Солите кашу только в самом конце, иначе бобовые будут вариться гораздо дольше. Как только горох станет мягким, снимите с огня и интенсивно перемешайте венчиком или толкушкой.

Секретный штрих: пока варится каша, обжарьте на сковороде мелко нарезанную луковицу на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте зажарку в готовое пюре. Сливочное масло сделает вкус каши благородным, а лук добавит аппетитный аромат.

Совет: пробейте готовую кашу погружным блендером с добавлением кусочка масла — получится нежнейший крем-гарнир.

