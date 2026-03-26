4 рецепта рагу на любой случай: постное, в горшочках, татарское азу

Рагу — сытное и насыщенное блюдо. Ингредиенты долго томятся вместе, пропитываясь соками и ароматами друг друга. Вы можете использовать мясо, сезонные овощи, крупы или грибы — при правильном подходе результат всегда будет идеальным. В этой подборке мы собрали четыре проверенных рецепта рагу, которые выручат вас и в будни, и в праздники, и в пост.

Постное рагу по-монастырски с грибами и перловкой

Это блюдо стоит приготовить, когда хочется сытной, полезной еды без мяса. Перловка придает рагу густоту и насыщенность, а грибы — приятный аромат.

Сначала промойте 100 г перловки и варите до полуготовности — минут 30. Тем временем нарежьте кубиками 600 г картофеля, морковь и луковицу. 400 г грибов обжарьте на сковороде с маслом вместе с луком и морковью.

Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте картофель и перловку. Залейте 500 мл горячего бульона (можно просто водой), чтобы жидкость почти покрывала овощи. Кладите 2 ложки томатной пасты, лаврушку, душистый перец, соль. Накройте крышкой и томите на медленном огне 40 минут. В конце бросьте два зубчика чеснока (измельченных) и свежий укроп. Дайте постоять 10 минут — и можно звать всех к столу. Это рагу на второй день становится еще вкуснее.

Рецепты рагу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрое овощное рагу из того, что есть под рукой

Это рагу станет вашим «спасательным кругом», когда нужно приготовить ужин за 20 минут из самых базовых продуктов. Оно получается легким, но при этом вполне самодостаточным.

Нарежьте две луковицы полукольцами, а две морковки натрите на терке. Обжарьте их на сковороде с маслом до мягкости. Очистите четыре картофелины, нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Залейте стаканом горячей воды, посолите, поперчите и тушите под крышкой 10 минут.

Разведите две ст. л. томатной пасты в половине стакана воды и влейте в сковороду. Добавьте два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и лавровый лист. Перемешайте и тушите еще 5 минут до готовности картофеля. Перед подачей всыпьте в рагу мелко рубленную петрушку или укроп и дайте постоять под крышкой несколько минут.

Азу по-татарски с говядиной и солеными огурчиками

Азу — это идеальный баланс мясного вкуса, нежного картофеля и приятной кислинки соленых огурцов. Настоящая классика, которая нравится всем.

Нарежьте 600 г говядины брусочками. На сильно разогретой сковороде обжарьте мясо порциями до румяной корочки, затем переложите в казан. В той же сковороде обжарьте две луковицы полукольцами, добавьте 2 ст. л. томатной пасты и немного воды. Протушите соус 5 минут и отправьте к мясу. Залейте говядину бульоном или водой так, чтобы она была слегка покрыта, и томите под крышкой 40–50 минут.

Нарежьте 3-4 соленых огурца соломкой и припустите их на отдельной сковороде с каплей бульона. Картофель (800 г) нарежьте брусочками и обжарьте до полуготовности. Когда мясо станет мягким, соедините его с огурцами и картофелем. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и измельченный чеснок. Томите все вместе еще 10–15 минут до нежности картофеля.

Мясное рагу «По-купечески» в духовке

Рагу в керамических горшочках хорошо тем, что практически не требует вашего участия. Мясо и овощи медленно томятся в собственном соку, сохраняя форму, аромат и насыщенный вкус.

Нарежьте 600 г свинины или говядины средними кубиками. Быстро обжарьте кусочки на раскаленной сковороде с небольшим количеством масла до появления румяной корочки — это запечатает соки внутри. Разложите мясо по горшочкам. Сверху добавьте нарезанный лук, кружочки моркови и 800 г картофеля, нарезанного крупными кубиками. В каждый горшочек положите по паре шампиньонов и одному соцветию брокколи.

Приготовьте заливку. Смешайте в миске 200 мл горячего мясного бульона, 2 ст. л. сметаны, столовую ложку томатной пасты, соль, перец и сушеный базилик по вкусу. Разлейте соус по горшочкам — он должен доходить примерно до середины уровня овощей. Сверху положите по небольшому кусочку сливочного масла и лавровому листу.

Поставьте горшочки в холодную духовку (так они не треснут от перепада температур), выставите 180°C и томите 1 час 20 минут. За 10 минут до окончания можно снять крышки и посыпать содержимое тертым сыром для аппетитной корочки. Подавайте прямо в горшочках.

