Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 20:15

Спасательный круг: готовим быстрое овощное рагу из того, что есть под рукой

Быстрое овощное рагу: рецепт
Подписывайтесь на нас в MAX

Вечер, холодильник пустой, сил нет, а есть хочется. Знакомая ситуация? Это рагу придумано специально для таких моментов. Берем самые простые продукты, которые обычно есть в любом доме, и превращаем их в сытный и аппетитный ужин. Всего 20 минут — и готово.

Возьмите две луковицы, нарежьте полукольцами. Две морковки натрите на крупной терке или нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук с морковью до мягкости. Пока овощи жарятся, очистите четыре картофелины, нарежьте кубиками. Добавьте картошку к луку с морковью, залейте стаканом горячей воды, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите 10 минут.

Две столовые ложки томатной пасты разведите в половине стакана воды, влейте в сковороду. Туда же отправьте два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и лавровый лист. Перемешайте, тушите еще 5 минут до готовности картофеля. В самом конце всыпьте мелко рубленый укроп или петрушку. Дайте настояться под крышкой 5 минут.

  • Совет: если вдруг завалялась банка фасоли или зеленого горошка — смело добавляйте в конце тушения, будет еще сытнее и вкуснее.

Гречка по-царски — необычная версия привычного гарнира.

рагу
овощи
рецепты
пост
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухни
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.