Спасательный круг: готовим быстрое овощное рагу из того, что есть под рукой

Вечер, холодильник пустой, сил нет, а есть хочется. Знакомая ситуация? Это рагу придумано специально для таких моментов. Берем самые простые продукты, которые обычно есть в любом доме, и превращаем их в сытный и аппетитный ужин. Всего 20 минут — и готово.

Возьмите две луковицы, нарежьте полукольцами. Две морковки натрите на крупной терке или нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук с морковью до мягкости. Пока овощи жарятся, очистите четыре картофелины, нарежьте кубиками. Добавьте картошку к луку с морковью, залейте стаканом горячей воды, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите 10 минут.

Две столовые ложки томатной пасты разведите в половине стакана воды, влейте в сковороду. Туда же отправьте два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и лавровый лист. Перемешайте, тушите еще 5 минут до готовности картофеля. В самом конце всыпьте мелко рубленый укроп или петрушку. Дайте настояться под крышкой 5 минут.

Совет: если вдруг завалялась банка фасоли или зеленого горошка — смело добавляйте в конце тушения, будет еще сытнее и вкуснее.

