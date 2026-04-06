Капустные ленивцы за 15 минут: вкуснее оладий, проще драников

Если вам надоели обычные каши и яичница, этот рецепт станет вашим фаворитом. Мы называем эти капустные лепешки ленивцами, потому что они готовятся по принципу «нарезал и на сковороду».

Возьмите 300 г молодой или пекинской капусты (она нежнее). Нашинкуйте ее максимально тонкими короткими полосками. Если капуста зимних сортов, посолите ее и слегка помните руками, чтобы она дала сок и стала податливой. Добавьте к капусте 2 яйца, 2 ст. л. сметаны (или кефира) и 3-4 ст. л. муки. Посолите, добавьте черный перец и, по желанию, щепотку сушеного чеснока.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие плоские оладушки. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой. Так капуста внутри успеет приготовиться и стать мягкой, а снаружи образуется та самая легендарная хрустящая корочка.

Совет: добавьте в тесто горсть тертого твердого сыра.

Подавайте капустные ленивцы горячими со сметанно-чесночным соусом и большим количеством свежего укропа.

