Терапевт ответила, почему мужчинам не обойтись без цинка

Цинк необходим мужчинам для здоровья простаты и синтеза тестостерона, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, этот микроэлемент влияет на гормональный фон и репродуктивную функцию.

Цинк напрямую влияет на работу гипофиза, который регулирует выработку лютеинизирующего гормона. Он дает сигнал яичкам производить тестостерон. Дефицит цинка может нарушить эту тонкую цепочку. Исследования показывают, что прием микроэлемента помогает нормализовать уровень тестостерона у мужчин, особенно на фоне недостаточного питания. Цинк концентрируется в сперме и играет жизненно важную роль в стабильности ДНК сперматозоидов, их подвижности и процессе оплодотворения. Его адекватный уровень ассоциирован с лучшими показателями фертильности. Предстательная железа содержит одну из самых высоких концентраций цинка в организме. Считается, что микроэлемент участвует в поддержании нормальной функции простаты, — пояснила Тен.

Она добавила, что достаточный уровень цинка также поддерживает иммунную систему и процессы восстановления. По ее словам, дефицит этого микроэлемента может повысить уязвимость организма к инфекциям.

