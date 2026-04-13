Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР Пушилин заявил, что ВС России лишили путей снабжения гарнизон ВСУ в Татьяновке

Российские военные улучшили тактические позиции в районах Татьяновки и Пришиба в Донецкой Народной Республике и нарушили снабжение украинского гарнизона, сообщил ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин. Данные населенные пункты расположены вдоль реки Северский Донец, вблизи Святогорска на Славянском направлении.

Мы видим улучшение позиций в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. В районе Татьяновки, с учетом продвижения в районе Святогорска, наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящегося в Татьяновке, — рассказал руководитель.

Ранее российские военные в зоне проведения спецоперации заняли ряд ключевых позиций и вытеснили подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Операция сопровождалась подавлением огневых точек и ликвидацией живой силы противника.

До этого российский военнослужащий с позывным Сема, недавно пополнивший отряд операторов беспилотников, уничтожил два танка ВСУ в ходе своего первого выхода. Обе бронемашины украинских сил находились на расстоянии около 200 метров друг от друга.