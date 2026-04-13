13 апреля 2026 в 10:47

Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР

Пушилин заявил, что ВС России лишили путей снабжения гарнизон ВСУ в Татьяновке

ВС РФ в зоне СВО
Российские военные улучшили тактические позиции в районах Татьяновки и Пришиба в Донецкой Народной Республике и нарушили снабжение украинского гарнизона, сообщил ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин. Данные населенные пункты расположены вдоль реки Северский Донец, вблизи Святогорска на Славянском направлении.

Мы видим улучшение позиций в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. В районе Татьяновки, с учетом продвижения в районе Святогорска, наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящегося в Татьяновке, — рассказал руководитель.

Ранее российские военные в зоне проведения спецоперации заняли ряд ключевых позиций и вытеснили подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Операция сопровождалась подавлением огневых точек и ликвидацией живой силы противника.

До этого российский военнослужащий с позывным Сема, недавно пополнивший отряд операторов беспилотников, уничтожил два танка ВСУ в ходе своего первого выхода. Обе бронемашины украинских сил находились на расстоянии около 200 метров друг от друга.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, пришла ли Лерчек на оглашение приговора бывшему мужу
Подросток поджигал объекты на железной дороге
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
