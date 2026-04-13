Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции Экономист Гогаладзе: россиян от инфляции могут спасти приоритеты в бюджете

Снизить нагрузку во время инфляции помогут жесткие приоритеты в бюджете, заявила «Газете.Ru» основатель школы финансовой грамотности экономист Ольга Гогаладзе. Она призвала россиян пересмотреть повседневные траты.

Инфляция для семьи выражается не в абстрактных процентах, а в реальном сокращении покупательной способности. Если цены за год выросли, то на те же деньги уже нельзя купить прежний набор товаров и услуг, — сказала Гогаладзе.

Экономист посоветовала осознанно использовать кешбэк, который предоставляют различные банки, а также учитывать сезонность и скидки при покупке продуктов. По ее словам, важно заранее планировать транспортные расходы: если автомобиль нужен только для поездок на работу, то каршеринг или общественный транспорт могут быть более экономичными вариантами, чем такси или покупка машины в кредит.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика привела к замедлению инфляции в России. По ее словам, показатель достиг минимума за последние пять лет.