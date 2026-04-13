Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:46

Экономист Гогаладзе: россиян от инфляции могут спасти приоритеты в бюджете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Снизить нагрузку во время инфляции помогут жесткие приоритеты в бюджете, заявила «Газете.Ru» основатель школы финансовой грамотности экономист Ольга Гогаладзе. Она призвала россиян пересмотреть повседневные траты.

Инфляция для семьи выражается не в абстрактных процентах, а в реальном сокращении покупательной способности. Если цены за год выросли, то на те же деньги уже нельзя купить прежний набор товаров и услуг, — сказала Гогаладзе.

Экономист посоветовала осознанно использовать кешбэк, который предоставляют различные банки, а также учитывать сезонность и скидки при покупке продуктов. По ее словам, важно заранее планировать транспортные расходы: если автомобиль нужен только для поездок на работу, то каршеринг или общественный транспорт могут быть более экономичными вариантами, чем такси или покупка машины в кредит.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика привела к замедлению инфляции в России. По ее словам, показатель достиг минимума за последние пять лет.

Общество
инфляция
деньги
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, пришла ли Лерчек на оглашение приговора бывшему мужу
Подросток поджигал объекты на железной дороге
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.