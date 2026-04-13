Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области

Грузовик столкнулся с почтово-багажным поездом Владивосток — Москва в Амурской области, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 12 апреля.

В Архаринском районе Амурской области произошло столкновение почтово-багажного поезда Владивосток — Москва с грузовым автомобилем, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на переезд в тот момент, когда светофор подавал запрещающий сигнал. В результате столкновения был допущен сход колесной пары электровоза.

В ходе происшествия никто не пострадал. Однако повреждения получили светофор, железнодорожные шпалы, а также передняя часть локомотива.

