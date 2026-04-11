Война в Иране разогнала инфляцию в США

Лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой действующей администрации, связав экономические проблемы страны с внешнеполитическим курсом Белого дома. В своей публикации в социальной сети X политик возложил на президента личную ответственность за резкое падение уровня жизни граждан и инфляцию.

Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию, — заявил сенатор.

Шумер подчеркнул, что текущая ситуация является критической и требует немедленного прекращения боевых действий для стабилизации внутреннего рынка. По его мнению, финансовое благополучие жителей страны принесено в жертву неоправданным амбициям лидера республики. Резюмируя свое обращение, глава демократов добавил, что рядовые американцы вынуждены ежедневно расплачиваться за ошибки и «идиотизм» Трампа из собственного кармана.

Ранее Трамп сделал заявление перед началом переговоров с Ираном, он обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Тегерана от разработки и получения ядерного оружия.