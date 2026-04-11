Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 08:49

Война в Иране разогнала инфляцию в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой действующей администрации, связав экономические проблемы страны с внешнеполитическим курсом Белого дома. В своей публикации в социальной сети X политик возложил на президента личную ответственность за резкое падение уровня жизни граждан и инфляцию.

Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию, — заявил сенатор.

Шумер подчеркнул, что текущая ситуация является критической и требует немедленного прекращения боевых действий для стабилизации внутреннего рынка. По его мнению, финансовое благополучие жителей страны принесено в жертву неоправданным амбициям лидера республики. Резюмируя свое обращение, глава демократов добавил, что рядовые американцы вынуждены ежедневно расплачиваться за ошибки и «идиотизм» Трампа из собственного кармана.

Ранее Трамп сделал заявление перед началом переговоров с Ираном, он обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Тегерана от разработки и получения ядерного оружия.

Названа официальная причина гибели пропавших на Камчатке туристов
Семья попыталась необычным способом провезти ребенка в Диснейленд
Стало известно, какая погода ожидается на Пасху в Москве
Раскрыта стоимость семейного праздничного стола на Пасху
Сальдо раскрыл, как Украина может обзавестись ядерным оружием
Названы регионы с самыми высокими зарплатами для дизайнеров
В российском порту арестовали иностранный грузовоз
Аргентина выдала России похитившего полмиллиона рублей мошенника
Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее уже судили
На тайные переговоры в Исламабаде прибыли высокие гости из Вашингтона
Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада
Трансформатор загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой
Война в Иране разогнала инфляцию в США
Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные
Бывший посол раскрыл, кто может разрушить перемирие между США и Ираном
Поимка шпиона Платона Обухова стала крупнейшим фиаско британской MI6
Москалькова раскрыла, когда с Украины вернутся последние курские заложники
Компания по созданию спецэффектов подала в суд на театр Надежды Кадышевой
В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром — лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

