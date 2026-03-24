24 марта 2026 в 18:07

Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России

Набиуллина назвала денежно-кредитную политику причиной замедления инфляции

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) привела к замедлению инфляции в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка РФ за 2025 год. По ее словам, показатель достиг минимума за последние пять лет.

И именно жесткая денежно-кредитная политика стала причиной разворота инфляции вниз, несмотря на новые санкции, на дополнительные бюджетные расходы, другие факторы, которые мы не могли предвидеть тогда, в начале прошлого года, — констатировала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ предупредила, что резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции, а менее значительное, но все же резкое сокращение до 6% обернется ростом цен на десятки процентов. Она отметила, что подобные предложения часто поступают в адрес Центробанка как ориентир на международную практику.

Также заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка значительно снизила инфляцию в России за последние 12 месяцев. По его словам, благодаря этому показатель снизился с 10% до менее 6% в годовом выражении.

Эльвира Набиуллина
Центробанк РФ
инфляция
заседания
