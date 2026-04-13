Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей Терапевт Лавров: дисфункция ЖКТ из-за стресса может привести к бессоннице

Дисфункция ЖКТ из-за хронического стресса может привести к бессоннице, предупредил терапевт Максим Лавров. По его словам, которые приводит РИАМО, в состоянии напряжения организм блокирует работу пищеварения, тем самым мешая человеку уснуть.

В тревоге желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина. Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку. Вы пытаетесь остановить рой мыслей, но живот буквально кричит нервной системе о спасении, делая засыпание физиологически невозможным, — пояснил Лавров.

Врач добавил, что привычка отсыпаться в выходные не помогает восстановиться, а лишь нарушает циркадные ритмы и вызывает тяжелый джетлаг. Специалист также предостерег от употребления алкоголя на ночь. По его словам, бокал вина может ускорить засыпание, но при этом спиртное мешает перейти в фазу глубокого сна.

Ранее сомнолог Роман Бузунов предупредил, что питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь, поскольку они могут ухудшить качество сна. Он отметил, что у некоторых людей отдых может привести к развитию аллергии.