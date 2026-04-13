Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:39

Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей

Терапевт Лавров: дисфункция ЖКТ из-за стресса может привести к бессоннице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дисфункция ЖКТ из-за хронического стресса может привести к бессоннице, предупредил терапевт Максим Лавров. По его словам, которые приводит РИАМО, в состоянии напряжения организм блокирует работу пищеварения, тем самым мешая человеку уснуть.

В тревоге желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина. Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку. Вы пытаетесь остановить рой мыслей, но живот буквально кричит нервной системе о спасении, делая засыпание физиологически невозможным, — пояснил Лавров.

Врач добавил, что привычка отсыпаться в выходные не помогает восстановиться, а лишь нарушает циркадные ритмы и вызывает тяжелый джетлаг. Специалист также предостерег от употребления алкоголя на ночь. По его словам, бокал вина может ускорить засыпание, но при этом спиртное мешает перейти в фазу глубокого сна.

Ранее сомнолог Роман Бузунов предупредил, что питомцев нежелательно пускать в кровать на ночь, поскольку они могут ухудшить качество сна. Он отметил, что у некоторых людей отдых может привести к развитию аллергии.

Здоровье
терапевты
сон
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.