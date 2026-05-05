Иран заранее предупредили об операции США в Ормузском проливе

Соединенные Штаты заранее предупредили Иран, что собираются провести операцию в Ормузском проливе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Вашингтон также предостерег Тегеран от вмешательства.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа в воскресенье проинформировал Иран о предстоящей операции США по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства, — отметили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Соответствующая операция началась в понедельник, 4 мая.

Позже Международная морская организация (ИМО) ООН заявила, что не считает военное сопровождение гражданских судов эффективным долгосрочным решением проблемы безопасности в Ормузском проливе. В организации призвали к деэскалации и выработке надежных гарантий для моряков.