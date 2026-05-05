Заслуженный архитектор России Кошкин ушел из жизни

Заслуженный архитектор РФ, российский и советский архитектор Олег Кошкин скончался в возрасте 89 лет, сообщил президент РАХ Василий Церетели в Telegram-канале. Глава академии выразил соболезнования родным и близким архитектора.
Ушел из жизни заслуженный архитектор России Олег Александрович Кошкин. Он был вице-президентом и главным ученым секретарем президиума Российской академии художеств, академиком отделения архитектуры РАХ, — сообщил Церетели.
