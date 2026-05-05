День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:59

Сбившего Добромилову мотоциклиста доставят в отдел полиции

Сбившего Добромилову мотоциклиста направят на медосвидетельствование

Место ДТП на ул. Большая Дорогомиловская Место ДТП на ул. Большая Дорогомиловская Фото: АГН «Москва‭»
Подписывайтесь на нас в MAX

Мотоциклист, насмерть сбивший актрису и фотографа Ксению Добромилову на западе Москвы, будет доставлен в отдел полиции, где ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он не справился с управлением и наехал на девушку, когда та фотографировала проезд байкеров.

Сейчас мотоциклиста доставляют в отдел полиции, он будет направлен на медосвидетельствование, — сказали агентству.

Ранее появились сообщения, что Добромилова попала под мотоцикл на Большой Дорогомиловской улице. Позже стало известно, что фотограф погибла.

До этого сообщалось, что трагедия произошла во время мотосходки. Добромилова в момент ДТП снимала проезды байкеров. Один из участников выехал на заднем колесе, однако не справился с управлением и наехал на девушку. Прибывшие врачи диагностировали у нее множественные переломы, попытались реанимировать на месте, но безуспешно.

Также на видео попал момент аварии с участием автомобиля Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) на Зубовском бульваре. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр. Судя по кадрам, музыкант потерял управление при перестроении.

Москва
ДТП
медосвидетельствование
мотоциклисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.