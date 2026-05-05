Сбившего Добромилову мотоциклиста доставят в отдел полиции

Мотоциклист, насмерть сбивший актрису и фотографа Ксению Добромилову на западе Москвы, будет доставлен в отдел полиции, где ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он не справился с управлением и наехал на девушку, когда та фотографировала проезд байкеров.

Сейчас мотоциклиста доставляют в отдел полиции, он будет направлен на медосвидетельствование, — сказали агентству.

Ранее появились сообщения, что Добромилова попала под мотоцикл на Большой Дорогомиловской улице. Позже стало известно, что фотограф погибла.

До этого сообщалось, что трагедия произошла во время мотосходки. Добромилова в момент ДТП снимала проезды байкеров. Один из участников выехал на заднем колесе, однако не справился с управлением и наехал на девушку. Прибывшие врачи диагностировали у нее множественные переломы, попытались реанимировать на месте, но безуспешно.

Также на видео попал момент аварии с участием автомобиля Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) на Зубовском бульваре. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр. Судя по кадрам, музыкант потерял управление при перестроении.