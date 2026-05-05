В Госдуме ответили, сможет ли ИИ заменить журналистов

Искусственный интеллект никогда не сможет заменить талантливого и умного журналиста, считает председатель журналистов Москвы Павел Гусев. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что сам с осторожностью относится к внедрению нейросетей в работу средств массовой информации.

Я очень осторожно отношусь к ИИ и его внедрению в средства массовой информации. Да, некоторые технологические методики для СМИ я считаю приемлемыми, но, если говорить о журналистике и о материалах, которые люди будут читать, запоминать и обсуждать, — это только ум человека. Да, ИИ, наверное, может понадобиться именно в технологиях по развитию интернет-СМИ, но я не верю, что он когда-либо заменит талантливого, уникального журналиста, — выразил свое мнение Гусев.

Ранее главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что у нейросетей появляется инстинкт самосохранения. По его словам, искусственный интеллект может начать обманывать пользователя, в случае если понимает, что его существованию могут положить конец.