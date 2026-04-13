Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте

Бритни Спирс отправилась на лечение в реабилитационный центр после задержания за пьяную езду в марте, сообщил The Hollywood Reporter (THR) представитель певицы. По его словам, сыновья артистки будут проводить с ней время и оказывать поддержку. Кроме того, близкие разработают дальнейший план действий.

Надеюсь, она получит необходимую помощь и поддержку в это трудное время, — сказал представитель.

Ранее Спирс арестовали в Калифорнии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Звезду 1990-х доставили в полицейский участок глубокой ночью. После оформления документов Спирс отпустили под обязательство явиться в суд 4 мая.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря.

Кроме того, певица привлекла внимание папарацци на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо, где случайно оголила грудь в баре. Журнал опубликовал фотографии артистки, сделанные в отельном комплексе Las Ventanas al Paraiso. После этого певицу заметили по дороге в аэропорт с детской переноской-качалкой для кукол.