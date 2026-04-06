06 апреля 2026 в 14:18

Группа детей из Кузбасса застряла между Томском и Кемерово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Кузбассе группа детей застряла в Юрге по дороге из Томска в Кемерово, сообщает «Сiбдепо». Во время поездки из автобуса начало течь моторное масло — водителю пришлось остановиться на вокзале в ближайшем городе.

В каком состоянии находится такой автобус, почему его пускают между городами? — возмутилась мать одного из детей.

Автовокзал Томска заверил, что ответственность лежит на кемеровском перевозчике. Дети уже находятся дома, но родители недовольны условиями поездки и компенсацией. Прокуратура Северска инициировала проверку работы маршрута № 145 после обращения активистов.

Ранее губернатор Роман Бусаргин рассказал, что дети из попавшего в ДТП автобуса в Саратовской области вернулись домой в Ершов. По его словам, пострадавшие остаются на лечении в больницах Саратова.

Регионы
Кузбасс
автобусы
дети
поломки
