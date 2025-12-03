Дочь певицы Славы рассказала, что ее мать станет преподавателем Дочь Славы рассказала, что мать будет преподавать в ее театральной студии

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала NEWS.ru, что уговорила мать преподавать в своей актерской студии. В авторском курсе по речи певица будет вести онлайн несколько уроков.

Сейчас готовлю большой онлайн-курс по речи, где я буду преподавателем вместе со своими коллегами. Кстати, на этом курсе будет несколько уроков от моей мамы. Мне удалось ее на это уговорить. Поэтому следите за анонсами, — рассказала Морозова.

Дочь Славы открыла театральную студию в октябре 2025 года. По ее словам, здесь могут обучаться как дети с четырех лет, так и взрослые. Есть программы групповые, индивидуальные по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, танцу и моделингу.

В нашей студии мы готовим в том числе артистов, то есть тех, кто действительно хочет потом выступать на сцене и поступать в творческие вузы. Но в первую очередь я помогаю детям раскрываться, быть счастливыми, не стесняться выступать перед аудиторией, — сказала Морозова.

Ранее певица Слава заявила в соцсетях, что не может продать свою квартиру. В этом она обвинила артистку Ларису Долину, которой удалось получить свою жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам.