Не песочное, а мягкое: домашнее печенье из пачки творога и яблок, с сахарной корочкой

Творожное печенье с яблоками и сахарной корочкой — это десерт, который получается не песочным, а невероятно мягким, нежным и воздушным. Сочные кусочки яблок, творожное тесто и хрустящая сахарная корочка — суперсочетание.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 150 г сливочного масла, яйцо, 250 г муки, 100 г сахара, яблоко, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с 50 г сахара, добавьте творог, яйцо, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Яблоко очистите и нарежьте мелкими кубиками, вмешайте в тесто. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте кружочками. Обваляйте каждый кружочек в оставшемся сахаре.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

