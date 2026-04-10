Забудьте о покупном печенье: рецепт из СССР на пенном светлом — просто, бюджетно и очень вкусно

Беру муку, пиво и масло — и пеку советское печенье, которое получается нежным, рассыпчатым и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или вечерних посиделок.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая корочка, а внутри — нежный, слоистый мякиш с легкой солодовой ноткой, который невозможно отличить от бабушкиной выпечки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл светлого пива, 200 г сливочного масла, 150 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Масло размягчите, взбейте с сахаром, добавьте яйцо, затем муку, соль и пиво. Замесите мягкое тесто, уберите в холодильник на 1 час. Раскатайте, вырежьте печенье, выложите на противень. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Это печенье не черствеет и остается хрустящим несколько дней. Подавайте с молоком, чаем или кофе — оно мгновенно исчезает со стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о возможном сокращении сумм в платежках за свет и мусор
«Антивоенный комитет России» внесли в список террористических организаций
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

