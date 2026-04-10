Забудьте о покупном печенье: рецепт из СССР на пенном светлом — просто, бюджетно и очень вкусно

Беру муку, пиво и масло — и пеку советское печенье, которое получается нежным, рассыпчатым и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или вечерних посиделок.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая корочка, а внутри — нежный, слоистый мякиш с легкой солодовой ноткой, который невозможно отличить от бабушкиной выпечки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл светлого пива, 200 г сливочного масла, 150 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Масло размягчите, взбейте с сахаром, добавьте яйцо, затем муку, соль и пиво. Замесите мягкое тесто, уберите в холодильник на 1 час. Раскатайте, вырежьте печенье, выложите на противень. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Это печенье не черствеет и остается хрустящим несколько дней. Подавайте с молоком, чаем или кофе — оно мгновенно исчезает со стола.

