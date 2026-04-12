Творожное печенье «Лепестки»: нежное, слоистое, с хрустящей корочкой. И самовара чая мало

Беру творог, масло и муку — и пеку печенье, которому нет равных. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется чего-то домашнего, хрустящего и нежного одновременно.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие слоистые лепестки, которые буквально тают во рту, с хрустящей сахарно-коричной корочкой и мягкой творожной сердцевиной.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 240–250 г муки, 100 г сливочного масла, 10 г разрыхлителя, сахар и корица для посыпки. Муку смешайте с разрыхлителем, натрите на терке холодное масло, перетрите в крошку. Добавьте творог, замесите мягкое тесто (муки может уйти чуть больше или меньше — зависит от влажности творога). Раскатайте тесто в тонкий пласт, посыпьте смесью сахара и корицы, сложите конвертом, снова раскатайте и повторите 2–3 раза.

Вырежьте печенье формочками или нарежьте ромбиками. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Это печенье — моя первая любовь в выпечке, с него все началось.

