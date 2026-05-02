День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:30

Вместо надоевшего песочного печенья пеку «Мажор» на майонезе: рассыпчатое, нежное, с ванильным ароматом, готовится без масла и возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру майонез, яйцо, сахар и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю печенье формочками и выпекаю в духовке. Через 20 минут на столе румяное, рассыпчатое печенье «Мажор», которое получается нежным, воздушным и намного вкуснее обычного песочного.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака. Получается обалденная вкуснятина: золотистое, рассыпчатое печенье с хрустящей корочкой и нежной, тающей серединкой, с ярким ванильным ароматом, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г муки, щепотка соли. В миске смешайте майонез, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — это печенье исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Брикет творога, два яйца и щепотка соли — без муки и манки: пеку белковые творожные лепешки за 15 минут
Общество
Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу
Общество
Смешиваю майонез с мукой — через 20 минут печенье «Нежданчик» готово, рассыпчатее и воздушнее, чем в пекарне
Общество
Беру майонез, яйцо и муку — через полчаса на столе печенье «Кудряшки», мягкое, тающее, вкуснее магазинного
Общество
Беру мягкий творог, добавляю яйцо и крахмал — получаются кружевные творожные блины: тоньше и нежнее обычных сырников
рецепты
печенье
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.