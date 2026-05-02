Вместо надоевшего песочного печенья пеку «Мажор» на майонезе: рассыпчатое, нежное, с ванильным ароматом, готовится без масла и возни

Вместо надоевшего песочного печенья пеку «Мажор» на майонезе: рассыпчатое, нежное, с ванильным ароматом, готовится без масла и возни

Беру майонез, яйцо, сахар и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, вырезаю печенье формочками и выпекаю в духовке. Через 20 минут на столе румяное, рассыпчатое печенье «Мажор», которое получается нежным, воздушным и намного вкуснее обычного песочного.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака. Получается обалденная вкуснятина: золотистое, рассыпчатое печенье с хрустящей корочкой и нежной, тающей серединкой, с ярким ванильным ароматом, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 300 г муки, щепотка соли. В миске смешайте майонез, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте печенье формочками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими — это печенье исчезает быстрее, чем вы его испекли.

