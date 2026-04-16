Беру пачку слоеного теста и немного сыра — превращаю в невероятную закуску-тягучку за минуты

Сочетание растопленного нежного сыра, сладковатых яблок и хрустящего слоеного теста — это классика, которая никогда не подводит. Идеальная горячая закуска, создающая атмосферу уюта и праздника.

Что понадобится

Слоеное тесто бездрожжевое (готовое) — 500 г, сыр для запекания (типа камамбер или бри) — 2 круга по 125–150 г, яблоки кисло-сладкие — 2 шт., сливочное масло — 30 г, сахар — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., мука для подпыла — 2 ст. л.

Как готовлю

Яблоки моем, обсушиваем, разрезаем на четвертинки и удаляем сердцевину. Мякоть нарезаем тонкими пластинами. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем яблоки и сахар, обжариваем на среднем огне около 3 минут до легкой карамелизации. Снимаем с огня и даем начинке полностью остыть.

Тесто делим на две равные части. Раскатываем первую часть на припыленной мукой поверхности в тонкий пласт. Вырезаем два круга: один по диаметру сыра, второй — в два раза больше. На меньший круг помещаем круг сыра, сверху выкладываем половину остывших яблок. Накрываем большим кругом теста, тщательно защипываем края и подворачиваем их внутрь для надежности. Аналогично собираем вторую порцию.

Из остатков теста можно вырезать декоративные элементы (например, листики) и разместить их сверху. Противень застилаем пергаментом. Яйцо слегка взбиваем вилкой и смазываем поверхность теста для румяной корочки.

Выпекаем в разогретой до 200 °C духовке примерно 20 минут до золотистого цвета. Подаем закуску незамедлительно, пока сыр внутри горячий и тянется.