16 апреля 2026 в 14:05

Быстрая запеканка-пицца на противне: тесто-пятиминутка на молоке и начинка по желанию — просто смешали и в духовку

Когда хочется пиццу, но нет времени возиться с тестом, выручает этот рецепт. Никакой расстойки, замеса и ожидания — все делается за считаные минуты, а результат получается сочным, мягким и очень вкусным.

Фишка в заливном тесте: оно получается нежным, хорошо пропекается и отлично держит любую начинку. По сути, это гибрид пиццы и запеканки, который всегда удается.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., молоко — 400 мл, мука — 200 г, растительное масло — 3 ст. ложки, разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль и черный перец — по вкусу. Для начинки подойдет все, что есть под рукой: колбаса, помидоры, сыр или любые другие продукты.

Сначала смешайте яйца, молоко и масло, добавьте соль и перец. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородного теста без комочков.

Добавьте в тесто часть начинки, перемешайте и вылейте массу на противень, застеленный пергаментом. Сверху распределите оставшуюся начинку.

Выпекайте при 180 °C около 30 минут. За пару минут до готовности посыпьте сыром, чтобы получилась аппетитная корочка. Дайте немного остыть — и можно нарезать.

Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
Ольга Шмырева
