Никаких дрожжей и расстойки — удмуртские кокроки на сметане: маленькие пирожки с яблоками

Кокроки — это традиционная выпечка удмуртской кухни: небольшие пирожки из мягкого теста, чаще всего с простой домашней начинкой. Здесь все максимально удобно — без дрожжей и долгого ожидания. Тесто на сметане получается нежным, чуть рассыпчатым, а внутри — сочные яблоки с легкой кислинкой.

На выходе — аккуратные румяные пирожки, которые отлично подходят и к чаю, и просто «перехватить» что-то вкусное.

Ингредиенты на 8 порций: мука — 500 г, сметана 30% — 300 г, яйцо — 1 шт., белок — 1 шт., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.; для начинки: яблоки — 3 шт.; для смазывания: желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

Сметану соединяю с яйцом и белком, добавляю сахар и соль, перемешиваю до однородности. Подсыпаю муку и замешиваю мягкое, пластичное тесто — оно не липнет к рукам и легко раскатывается. Яблоки очищаю и нарезаю небольшими кусочками.

Тесто делю на небольшие шарики, каждый раскатываю в круг. В центр выкладываю яблоки, края защипываю, формируя аккуратные пирожки. Перекладываю на противень, смазываю смесью желтка и молока для румяной корочки.

Выпекаю при 180 °C примерно 20–25 минут до золотистого цвета.

Ольга Шмырева
