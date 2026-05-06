Когда пицца надоела, пеку лахмаджун: пачка теста, фарш — и через 20 минут едим вкусную выпечку

Лахмаджун — это ближневосточная лепёшка с мясной начинкой, которую часто называют «турецкой пиццей». В классике там тонкое тесто и сырой фарш со специями, но дома удобно упростить: беру слоёное тесто — получается быстрее и с хрустящей корочкой.

Отличная замена пицце, когда хочется чего-то мясного, но без долгой возни.

Ингредиенты: слоёное тесто — 2 листа, мясо (любое) — 400 г, помидоры — 2 шт., болгарский перец — 1 шт., лук — 1 шт., брынза — около 100 г, чеснок — 1 зубчик, томатная паста — 1 ст. л., петрушка — полпучка, соль и специи — по вкусу.

Мясо прокручиваю в фарш. Лук, чеснок, помидоры и перец мелко режу, быстро обжариваю пару минут, затем добавляю фарш и довожу до готовности. Вмешиваю томатную пасту, соль, специи и рубленую петрушку — начинка получается сочной и ароматной.

Тесто слегка раскатываю, формирую овалы или «лодочки», выкладываю мясную смесь и сверху крошу брынзу. Отправляю в духовку при 200 градусах до румяной корочки. В итоге — хрустящее тесто, сочная начинка и насыщенный вкус без лишних усилий.

