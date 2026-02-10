Названа цена самого дешевого жилья с видом на Кремль Эксперт Кобаладзе: самая дешевая квартира с видом на Кремль стоит 24 млн рублей

В феврале 2026 года самая доступная квартира в Москве с видом на Кремль обойдется в 24 млн рублей, рассказал основатель агентства премиальной недвижимости «Кобаладзе» Ярослав Кобаладзе в беседе с Lenta.ru. Речь идет о трехкомнатном объекте площадью 56 квадратных метров в высотном доме.

Формат предельно утилитарный: небольшой метраж кухни, типовой дом, этажность играет ключевую роль. Вид здесь — результат расположения и высоты, а не класса самого объекта, — поделился эксперт.

Также в Москве на рынке недвижимости можно найти один из самых дорогих объектов — квартиру с видом на Кремль, выставленную на продажу за 2,68 млрд рублей. Это в сто с лишним раз превышает стоимость бюджетного варианта. За эту сумму новый владелец приобретет многокомнатную квартиру площадью 952 квадратных метра, расположенную в элитном клубном доме в самом центре города.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках Москвы достигла рекордных 10 млн рублей. С января прошлого года этот показатель вырос на 25%. В январе 2026 года зафиксировали рекорд: пентхаус в одном из престижных проектов был продан по цене 10,6 млн рублей за квадратный метр.