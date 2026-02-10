Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:56

Названа цена самого дешевого жилья с видом на Кремль

Эксперт Кобаладзе: самая дешевая квартира с видом на Кремль стоит 24 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В феврале 2026 года самая доступная квартира в Москве с видом на Кремль обойдется в 24 млн рублей, рассказал основатель агентства премиальной недвижимости «Кобаладзе» Ярослав Кобаладзе в беседе с Lenta.ru. Речь идет о трехкомнатном объекте площадью 56 квадратных метров в высотном доме.

Формат предельно утилитарный: небольшой метраж кухни, типовой дом, этажность играет ключевую роль. Вид здесь — результат расположения и высоты, а не класса самого объекта, — поделился эксперт.

Также в Москве на рынке недвижимости можно найти один из самых дорогих объектов — квартиру с видом на Кремль, выставленную на продажу за 2,68 млрд рублей. Это в сто с лишним раз превышает стоимость бюджетного варианта. За эту сумму новый владелец приобретет многокомнатную квартиру площадью 952 квадратных метра, расположенную в элитном клубном доме в самом центре города.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках Москвы достигла рекордных 10 млн рублей. С января прошлого года этот показатель вырос на 25%. В январе 2026 года зафиксировали рекорд: пентхаус в одном из престижных проектов был продан по цене 10,6 млн рублей за квадратный метр.

Москва
квартиры
Кремль
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.