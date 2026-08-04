Вместо покупной колбасы дома делаю куриный рулет «Мортаделло» с грибами — на завтрак бутерброды улетают мгновенно

Этот куриный рулет с грибами и сыром — настоящая находка для тех, кто хочет удивить близких без сложных кулинарных трюков. Сочное мясо, ароматная грибная прослойка и расплавленный сыр создают беспроигрышное сочетание, которое нравится всем без исключения.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт., шампиньоны — 3 шт., соль — по вкусу, чеснок — 1 зубчик, сыр твердый — 50 г, перец черный молотый — по вкусу, майонез — 2 ст. л., мука — 3 ст. л., паприка — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала отбиваю куриное филе в тонкий пласт, солю и перчу с обеих сторон. Шампиньоны мелко нарезаю, обжариваю на сковороде до золотистости, добавляю измельченный чеснок и даю немного остыть. Сыр натираю на терке, смешиваю с грибами и майонезом — получается густая ароматная начинка. Выкладываю ее на мясо, сворачиваю плотный рулет и скрепляю зубочистками. Обваливаю в муке, смешанной с паприкой, и обжариваю на растительном масле до румяной корочки со всех сторон, а затем довожу до готовности в духовке при 180 градусах около 30 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Больше всего меня порадовала текстура — разрезаешь, а там аккуратная спираль из курицы, грибов и расплавленного сыра, который тянется тонкими нитями. Я ожидал, что начинка вытечет при запекании, но все осталось внутри, сделал фольгу поплотнее — сработало. Рекомендую подавать на деревянной доске с зеленью, смотрится нарядно и без лишних усилий.