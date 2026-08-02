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02 августа 2026 в 18:00

Оладушки не хочу: смешиваю кабачок со стаканом муки, и в духовку — рулет с чесночным соусом

Фото: D-NEWS.ru
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Оладьи из кабачков уже успели надоесть, теперь новый фаворит — овощной рулет. Готовится не сложнее оладушек, получается невероятно вкусно и сразу с соусом.

Ингредиенты: 2 средних кабачка, 2 яйца, 1 стакан муки, соль; для соуса — 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, соль. Кабачки натрите, отожмите лишний сок, смешайте с яйцами, мукой и солью. Выложите массу на противень с пергаментом, разровняйте в ровный слой и запекайте 15–20 минут при 190 градусах, затем остудите. Смешайте сметану с давленым чесноком и рубленой зеленью, намажьте корж, сверните рулет и уберите в холодильник на 30 минут перед нарезкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковый рулет. Он настолько понравился членам семьи, что его растаскали еще до того, как он успел настояться. Совет: не пересушивайте корж — он должен быть эластичным.

Ранее стало известно, как приготовить овощной омлет — просто разбиваю 3 яйца в кабачки.

Проверено редакцией
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