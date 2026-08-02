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02 августа 2026 в 11:53

Беру фарш, сыр и яблоко — мясной рулет-перевертыш: простой и бюджетный вариант праздничного ужина без повода

Фото: D-NEWS.ru
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Сегодня никаких скучных котлет. Замешиваю фарш с рублеными орехами и луком, выкладываю пластом, а в центр укладываю целые вареные яйца с брусочками сыра — получается рулет, который красиво смотрится в разрезе.

Ингредиенты

Фарш мясной (любой) — 500 г, яйца вареные — 3 шт., сыр твердый — 100 г, орехи грецкие рубленые — 3 ст. л., яблоко — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала смешиваю фарш с мелко натертым яблоком, измельченным луком, чесноком, рублеными орехами, солью и перцем — вымешиваю до плотной массы. Выкладываю фарш ровным прямоугольником на смазанный противень, толщиной около 2–3 см. В центр по всей длине укладываю очищенные вареные яйца и брусочки сыра.

Аккуратно сворачиваю рулет, защипываю края, сверху густо смазываю майонезом. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть, нарезаю ломтиками — внутри открывается красивый узор из яйца и сыра.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда разрезал рулет, из него потянулись нити расплавленного сыра — выглядело настолько аппетитно, что домашние расхватали куски прямо с разделочной доски. Советую подавать с легким салатом из свежих овощей.

Проверено редакцией
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