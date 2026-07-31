Никакой возни с котлетами: смешал фарш, завернул начинку — и духовка делает все сама. Сочный мясной рулет с сюрпризом

Никакой возни с котлетами: смешал фарш, завернул начинку — и духовка делает все сама. Сочный мясной рулет с сюрпризом

Когда хочется чего-то посытнее котлет, но без лишней возни, этот рулет всегда выручает. Фарш смешиваю с луком и специями, заворачиваю в него яйца с сыром — и в духовку. Готовое блюдо отлично держит форму, легко режется и одинаково хорошо идет и горячим с гарниром, и холодным на бутерброды.

Ингредиенты

Фарш мясной — 300 г, яйца куриные — 4 шт, сыр твердый — 150 г, лук репчатый — 50 г, чеснок — 1 зубчик, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, паприка копченая — по желанию, масло растительное — 1.5 ст. л., сухари панировочные — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю 3 яйца вкрутую, остужаю и очищаю. Тем временем лук и чеснок измельчаю в блендере или на мелкой терке, смешиваю с фаршем, солью, перцем и паприкой до однородности. На смазанном маслом листе пергамента распределяю фарш ровным прямоугольником, в центр выкладываю тертый сыр и целые вареные яйца в ряд. Аккуратно сворачиваю рулет, защипываю края, сверху смазываю взбитым оставшимся яйцом и обсыпаю сухарями. Запекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до румяной корочки — аромат стоит невероятный, а рулет получается сочным и красивым в разрезе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Смешал фарш, завернул яйца с сыром — и духовка сделала всю работу, никакого стояния у плиты. Текстура вышла плотной, но не сухой, а сырная начинка добавила приятной тягучести каждому кусочку. Рекомендую перед подачей смазать верх сливочным маслом — корочка станет глянцевой и еще аппетитнее.