Беру курицу, заливаю кефиром и забываю на час: знаменитый казан-кебаб получается сочнее любого шашлыка

Это блюдо для тех, кто ценит домашнюю еду без лишней суеты: закинул все в казан, закрыл крышку и забыл на полтора часа. Курица томится в кефирном маринаде с луком и чесноком, становится мягкой, как пух, а картофель снизу впитывает каждый г ароматного сока. Подавать только горячим, прямо в казане — эффектно и по-домашнему.

Ингредиенты

Rуриные бедра — 1 кг, картофель — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, кефир — 200 мл, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка молотая — 1 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., зира — по желанию

Как готовлю

Сначала мариную куриные бедра в кефире с половиной нарезанного лука, измельченным чесноком, солью, перцем и хмели-сунели — даю постоять хотя бы час, чтобы мясо напиталось.

Тем временем нарезаю картофель крупными дольками, смешиваю с оставшимся луком полукольцами, паприкой и маслом — это и будет та самая подушка на дне казана. Выкладываю картофель ровным слоем, сверху раскладываю курицу вместе с маринадом, накрываю крышкой и отправляю на минимальный огонь на полтора часа.

За это время курица становится фантастически мягкой, а картофель снизу впитывает все соки и покрывается легкой румяной корочкой. Подаю прямо в казане, посыпав свежей зеленью — аромат такой, что соседи стучатся в дверь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня поразил аромат, который поплыл по дому уже через 20 минут — кефир с луком создали такую карамельную корочку на бедрышках, что даже сосед постучал с вопросом, что за магия происходит. Если останется на завтра — разогрейте на сковороде без масла, корочка снова станет хрустящей.