Котлеты отдыхают — готовлю огромную мясную бомбу по-итальянски: румяный полпеттоне из духовки

Этот полпеттоне — настоящая находка: готовится из простого фарша, но выглядит как блюдо из дорогого ресторана. Подаю с салатом из свежих овощей или запеченными помидорами — гости всегда просят добавки.

Ингредиенты

Фарш говяжий — 400 г, фарш свиной — 400 г, прошутто — 150 г, моцарелла — 100 г, панировочные сухари — 30 г, молоко — 50 мл, яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, зелень — 1 пучок, соль — 1 ч. л., перец черный — 1/2 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю два вида фарша с размоченными в молоке сухарями, яйцом, рубленым чесноком, зеленью, солью и перцем — вымешиваю до однородности.

На листе пергамента выкладываю ломтики прошутто внахлест, сверху распределяю фарш ровным слоем, в центр укладываю моцареллу. Аккуратно сворачиваю плотный рулет, смазываю оливковым маслом и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 40–45 минут.

Готовый полпеттоне достаю, даю постоять 10 минут и нарезаю толстыми ломтями — сочное мясо с тягучим сыром внутри и хрустящей оболочкой из прошутто выглядит просто роскошно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот полпеттоне. Прошутто пропитывает весь рулет своими ароматами, никаких дополнительных соусов не нужно. Выглядит внушительно, пахнет на всю квартиру, а готовится проще, чем лепить десяток котлет.

Мой совет: выкладывайте рулет швом вниз и заворачивайте очень плотно, тогда начинка не вытечет и рисунок на срезе будет четким.