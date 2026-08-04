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04 августа 2026 в 11:17

Забытый ужин из СССР: курица «Хлебная» в сметанном соусе — дешево, просто и до последней крошки вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, сметану, белый хлеб и чеснок — и за 40 минут готовлю ту самую «хлебную» курицу из советских кулинарных книг. Мясо томится под сметанно-хлебной шубкой, пропитывается насквозь и становится невероятно нежным, а сверху образуется румяная корочка с ореховым ароматом.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г, лук репчатый — 1 шт., яйца — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., хлеб белый — 3/4 стакана крошек, сметана — 50–60 г, мука пшеничная — 1 ст. л., масло сливочное — 2 ст. л., сухари панировочные — 1/2 стакана, сыр твердый — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю куриное филе на порционные куски, отбиваю, солю и перчу. Обжариваю с двух сторон на растительном масле до легкой корочки и перекладываю в сковороду для запекания.

Тем временем пассерую мелко нарезанный лук на сливочном масле до прозрачности, добавляю муку, а затем сметану и прогреваю пару минут. Заливаю этим соусом курицу, сверху посыпаю хлебными крошками, смешанными с тертым сыром, и сбрызгиваю растопленным маслом.

Запекаю при 180 градусах 25–30 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо посыпаю рубленой зеленью и сразу несу к столу — аромат стоит такой, что домашние сбегаются на кухню без приглашения.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Не ожидал, что обычный батон и сметана дадут такую бархатистую текстуру — курица буквально распадается на волокна, а хлебная корочка сверху хрустит, как запеченный пармезан. Советую доставать сковороду из духовки за пару минут до готовности и дать постоять — так соус станет еще гуще.

Проверено редакцией
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