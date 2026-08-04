Перестала покупать пирожные в пекарне — пеку «Ежики» со сливками: вкуснее эклеров и булочек «Шу»

Беру муку, яйца и упаковку сливок и пеку пирожные «Ежики». Они по своей текстуре и сливочному вкусу превосходят эклеры и заварные булочки «Шу», ведь бисквит у них мягкий и влажный, а крем — воздушный.

Для бисквита смешайте 250 г муки, 15 г разрыхлителя, 2 яйца, 5 ст. л. растительного масла и банку сгущенки, вылейте на противень и запекайте около 20 минут при 170 градусах. Остудите, вырежьте кружочки бокалом, а остатки натрите на мелкой терке. Для крема взбейте 400 мл охлажденных сливок 30% с 70 г пудры, щепотку ванильного сахара. Затем каждый кружочек раскройте как книжку, сделав продольный надрез, положите внутрь крем. Обмажьте бисквит снаружи кремом, чтобы получился шарик, и обваляйте пирожные в крошке. Уберите в холодильник на 1–2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить «Ежики». Особенно понравилось, что пирожные получились в меру сладкие, не приторные. Совет: перед обмазкой слегка охладите крем, чтобы он лучше держал форму.

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