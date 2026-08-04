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04 августа 2026 в 20:59

Три рецепта вяленых помидоров: от классики до медовой глазури

Вяленые помидоры в духовке: 3 простых рецепта гастрономического деликатеса Вяленые помидоры в духовке: 3 простых рецепта гастрономического деликатеса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Вяленые помидоры давно перестали быть экзотикой только итальянской кухни — сегодня их легко приготовить дома, и духовка справляется с этой задачей не хуже средиземноморского солнца. Три рецепта ниже показывают, как из обычных томатов получить закуску ресторанного уровня: от классики до редкого варианта с медом и черным тмином, о котором мало кто слышал.

Классика с чесноком и травами

Этот рецепт — база, с которой стоит начать знакомство с вялением в духовке.

Понадобятся: помидоры (сорт сливка — 1 кг), чеснок (3 зубчика), масло (оливковое — 100 мл), соль (крупная — 1 ч. л.), сахар (0,5 ч. л.), прованские травы (1 ч. л.), перец черный молотый (по вкусу).

Способ приготовления: помидоры разрезать пополам, удалить семена, выложить срезом вверх на противень с пергаментом. Посыпать солью, сахаром, травами и перцем, сверху положить тонкие пластинки чеснока и капнуть маслом. Духовку разогреть до 100–120 градусов, дверцу держать слегка приоткрытой, чтобы влага уходила быстрее. Вялить 4–6 часов до легкой упругости.

  • КБЖУ на 100 г: калорийность — около 210 ккал, белки — 2,5 г, жиры — 12 г, углеводы — 20 г.

  • Полезно: концентрация ликопина в вяленых помидорах выше, чем в свежих, что поддерживает сердце.

  • Минус: калорийность в разы выше свежих помидоров из-за испарения воды и добавленного масла.

Сладко-острый вариант с медом и бальзамиком

Редкий способ приготовления, который почти не встречается в русскоязычных рецептах: вяление с медово-уксусной глазурью, придающей томатам карамельные нотки.

Понадобятся: помидоры (черри — 700 г), мед (жидкий — 2 ст. л.), уксус (бальзамический — 3 ст. л.), масло (оливковое — 60 мл), тимьян (свежий — несколько веточек), соль (щепотка), перец чили (хлопья — по вкусу).

Три рецепта вяленых помидоров: от классики до медовой глазури Три рецепта вяленых помидоров: от классики до медовой глазури Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ приготовления: черри разрезать пополам, выложить на противень срезом вверх. Мед смешать с бальзамическим уксусом и маслом, полить помидоры этой смесью, добавить тимьян и хлопья чили. Отправить в духовку, разогретую до 110 градусов, и вялить 3–4 часа, периодически проверяя готовность. Такой способ дает более насыщенный, почти десертный вкус закуски.

  • КБЖУ на 100 г: калорийность — около 230 ккал, белки — 2 г, жиры — 13 г, углеводы — 24 г (с учетом меда).

  • Полезно: мед содержит антиоксиданты и смягчает кислотность томатов, облегчая пищеварение.

  • Минус: сочетание меда и уксуса повышает сахарную нагрузку блюда, что стоит учитывать при диабете.

Самый редкий рецепт: с черным тмином и цедрой апельсина

Это, пожалуй, самый нестандартный вариант — сочетание нигеллы (черного тмина) и цитрусовой цедры, которое почти не встречается в массовых рецептах, но дает пряный восточный акцент.

Понадобятся: помидоры (мясистые, крупные — 1 кг), тмин черный (семена нигеллы — 1 ч. л.), цедра апельсина (1 ст. л.), масло (оливковое — 80 мл), чеснок (2 зубчика), соль (1 ч. л.), сахар (щепотка).

Способ приготовления: помидоры разрезать на четвертинки, удалить лишний сок и семена, разложить на противне. Смешать масло с измельченным чесноком, цедрой апельсина и семенами черного тмина, полить томаты этой ароматной смесью, посолить и слегка посахарить. Духовку прогреть до 100 градусов и вялить помидоры 5–7 часов до легкой эластичности. Такое сочетание специй делает вкус глубже и добавляет заметную цитрусовую свежесть.

  • КБЖУ на 100 г: калорийность — около 220 ккал, белки — 2,3 г, жиры — 12,5 г, углеводы — 21 г.

  • Полезно: черный тмин традиционно связывают с поддержкой иммунитета и противовоспалительным действием.

  • Минус: специи в большом количестве могут раздражать желудок при повышенной кислотности.

Вяленые помидоры в духовке — это способ продлить летний вкус томатов и получить универсальную закуску для салатов, пасты и бутербродов.

Ранее мы делились с вами тремя рецептами быстрого ужина.

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