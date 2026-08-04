Самое сытное лечо, и мяса не надо! Готовим с фасолью: 3 простых рецепта

Самое сытное лечо, и мяса не надо! Готовим с фасолью: 3 простых рецепта

Лечо с фасолью — это та заготовка, которая зимой выручает, когда нет времени стоять у плиты. Открыл банку — и на столе уже полноценное блюдо. Фасоль делает лечо сытным, а томатный соус с перцем — ярким и ароматным. Идеально к картошке, рису или просто с хлебом. Мы собрали три рецепта: все рассчитаны на консервацию в литровых банках.

Рецепт № 1: классическое лечо с белой фасолью — нежное и сытное

Этот вариант готовится просто, получается в меру острым, с приятной томатной кислинкой. Белая фасоль делает лечо более нежным, почти сливочным по текстуре.

500 г сухой белой фасоли оставьте в холодной воде на ночь. Утром смените воду и отварите фасоль до готовности в течение 1–1,5 часа.

Подготовьте овощи: 2 кг сладкого болгарского перца нашинкуйте соломкой, а 1,5 кг спелых помидоров измельчите удобным способом (с помощью блендера или мясорубки). Отдельно обжарьте на подсолнечном масле до мягкости 2–3 моркови и 2–3 луковицы, нарезанные кубиками.

Во вместительной кастрюле соедините томатную массу, пассерованные овощи, болгарский перец и готовую фасоль. Добавьте 2 ст. л. соли, 3–4 ст. л. сахарного песка и 100 мл подсолнечного масла. Тщательно перемешайте, доведите смесь до кипения и тушите на медленном огне 20–30 минут.

За 5 минут до окончания варки добавьте 3–4 измельченных долек чеснока и 2 ст. л. 9% уксуса. Разложите горячий салат по чистым банкам.

Лечо с фасолью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: острое лечо с красной фасолью и перцем чили — для любителей пикантного

Если хочется остроты и насыщенного вкуса, этот рецепт — то, что нужно. Красная фасоль дает блюду плотную текстуру, а перец чили и паприка — приятную жгучесть.

Замочите 500 г сухой красной фасоли в холодной воде на ночь, потом смените воду и отварите до готовности.

Пока фасоль варится, подготовьте остальные ингредиенты: 2 кг сладкого перца нашинкуйте соломкой, 1,5 кг томатов измельчите блендером или пропустите через мясорубку, а 2 луковицы и 2 моркови нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости.

В глубокой кастрюле соедините томатное пюре, обжаренные овощи, болгарский перец и готовую фасоль. Добавьте 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 100 мл подсолнечного масла, 1 ст. л. молотой паприки и 1–2 мелко нарезанных стручка острого перца вместе с семенами. Все перемешайте и тушите на медленном огне 30 минут.

За 5 минут до окончания варки добавьте измельченную головку чеснока и 2 ст. л. 9% уксуса. Осталось отправить заготовку в предварительно подготовленные банки.

Рецепт домашнего лечо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: лечо с фасолью и грибами — для любителей лесных ароматов

Грибы делают лечо еще более сытным и похожим на рагу. Шампиньоны, вешенки или лесные грибы — любые подойдут.

Предварительно замочите 500 г белой или красной фасоли в холодной воде на ночь, после чего отварите ее до готовности.

Нарежьте кубиками 500 г свежих шампиньонов или вешенок и обжарьте на сковороде до румяности. 2 кг сладкого перца нашинкуйте соломкой, а 1,5 кг томатов измельчите блендером или пропустите через мясорубку. Отдельно обжарьте до мягкости 2 нарезанные кубиками луковицы и 2 натертые моркови.

В глубокой кастрюле соедините томатное пюре, пассерованные овощи, обжаренные грибы, болгарский перец и готовую фасоль. Добавьте 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахарного песка и 100 мл подсолнечного масла. Перемешайте и варите на медленном огне 30 минут.

За 5 минут до конца варки добавьте измельченную головку чеснока и 2 ст. л. 9% уксуса. Все! Осталось только разложить по банкам.

Как приготовить лечо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как подавать и с чем есть

Это лечо хорошо и горячим, и холодным. Его можно разогревать как второе блюдо — с картофельным пюре или рисом. Или подавать как закуску — с черным хлебом и зеленью. Острое лечо особенно хорошо к мясу, а грибной вариант — к вареной или жареной картошке.

Полезные советы

Для лечо выбирайте только качественную фасоль. Если не хотите замачивать и варить ее самостоятельно, можно использовать консервированную, но в этом случае ее добавляют в самом конце варки.

Солите фасоль в самом конце, иначе она останется твердой.

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