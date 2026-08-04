3 лучших рецепта вяленых помидоров — в духовке, сушилке и за полчаса

Вяленые помидоры можно добавлять в пасту, пиццу, салаты или есть просто так с хлебом. В магазине они стоят недешево, но приготовить их дома проще, чем кажется. Есть три способа: классический — в духовке (долго, но надежно), в электросушилке (почти без вашего участия) и быстрый способ за 30 минут на сковороде (для тех, кто не хочет ждать). Какой выбрать — зависит от времени и желания.

Полезные советы

Выбирайте только плотные, мясистые помидоры — водянистые не подходят, они будут долго сохнуть и не дадут нужной текстуры.

Не торопитесь с солью на начальном этапе — ее лучше добавить чуть позже, когда помидоры пустят сок, иначе вытянется слишком много влаги.

Если хотите более сладкий вкус, добавьте немного сахара перед сушкой.

Храните заготовки только в сухих стерилизованных банках. И помните: вяленые помидоры становятся вкуснее через несколько дней, когда они пропитаются маслом и специями.

Рецепт № 1: вяленые помидоры в духовке — классика итальянской кухни

Этот способ — самый популярный. Томаты получаются такими, как в хорошем итальянском ресторане: с хрустящей кожицей, концентрированным сладким вкусом и ароматом чеснока и трав. Времени нужно много — 4–6 часов, но результат того стоит.

Возьмите 1–1,5 кг мелких мясистых помидоров — идеально подходят сорта «сливка» или черри. Чем меньше и мясистее помидоры, тем лучше они получатся.

Разрежьте каждый томат на две части, удалите семена и лишнюю жидкость. Соль, перец, сушеные травы (орегано, базилик, тимьян) смешайте с оливковым маслом в отдельной миске. Выложите помидоры на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Сбрызните их масляной смесью и посыпьте солью и травами. Разогрейте духовку до 90–100 °С и сушите помидоры с приоткрытой дверцей 4–6 часов, пока они не уменьшатся в объеме примерно вдвое, станут морщинистыми, но останутся слегка упругими, а не ломкими. Готовые помидоры сразу залейте оливковым маслом в стерилизованной банке и добавьте пару долек чеснока — в масле они дозреют и станут еще вкуснее.

Рецепты вяленых помидоров Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: вяленые помидоры в электросушилке — просто и без хлопот

Если у вас есть электросушилка для овощей и фруктов, процесс вяления становится максимально простым. Помидоры сохнут равномерно, не требуют переворачивания и практически не требуют внимания. Единственный минус — тоже долго, 6–8 часов.

Возьмите 1 кг помидоров сортов «сливка» или черри, разрежьте пополам, уберите семена. Посолите по вкусу, добавьте чуть-чуть прованских трав и сушеного чеснока. Разложите половинки на поддонах сушилки срезом вверх. Установите температуру 55–60 °С. Сушите помидоры 6–8 часов до готовности — они должны стать эластичными и немного подсохшими, но не ломаться.

Готовые помидоры храните в стеклянной банке, залитых оливковым маслом, в холодильнике до трех месяцев. Если вы планируете хранить их дольше, перед заливкой прогрейте масло с чесноком и травами до появления аромата — это дополнительно защитит заготовку.

Рецепт № 3: быстрые вяленые помидоры за 30 минут — без духовки и сушилки

Этот способ — для тех, у кого нет времени ждать. На сковороде или в сотейнике помидоры готовятся всего полчаса. Они не такие, как классические вяленые, но тоже вкусные — насыщенные, пряные и очень ароматные.

Возьмите 500 г мелких помидоров, разрежьте их пополам, уберите семена. Обжарьте на сухой сковороде 2–3 дольки чеснока, пока они не начнут пахнуть, потом уберите со сковороды. Выложите помидоры срезом вниз на горячую сковороду, добавьте оливковое масло, посолите, поперчите, посыпьте сушеным орегано и тимьяном. Жарьте на среднем огне 10–15 минут, пока помидоры не станут мягкими и не подрумянятся. Переверните, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и жарьте еще 10 минут.

Готовые помидоры сложите в банку, залейте маслом со сковороды, добавьте свежие травы и уберите в холодильник. Они не такие плотные, как классические вяленые, но зато готовы через полчаса и отлично подходят для пасты и пиццы.

Как хранить и использовать вяленые помидоры

Готовые вяленые помидоры хранят в стеклянной банке, залитых оливковым маслом, с добавлением чеснока и трав. В холодильнике они стоят до трех месяцев, а если закатать банку — и до полугода.

Масло от помидоров становится ароматным — его можно использовать для заправки салатов или для приготовления пасты.

Сами помидоры добавляют в салаты, пасту, пиццу, ризотто, начинку для бутербродов.

Рецепты простых салатов на зиму тоже ищите на нашем сайте.