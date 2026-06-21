Беру слоеное тесто и лосось — за полчаса норвежский пирог к ужину: просто, бюджетно, без заморочек

Беру слоеное тесто и лосось — за полчаса норвежский пирог к ужину: просто, бюджетно, без заморочек

Беру готовое слоеное тесто, красную рыбу и шпинат — и за 30 минут собираю слоеный пирог, который дети готовы есть хоть каждый день. Тесто размораживаю, шпинат обжариваю с чесноком, рыбу нарезаю пластинами, выкладываю слоями на тесто, накрываю вторым пластом, защипываю края и отправляю в духовку.

Никакой возни с дрожжами и долгой раскаткой — только готовое тесто, сочная рыба и нежная зелень. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая слоеная корочка, внутри — сочный лосось с ароматным шпинатом и расплавленным сливочным сыром, тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного бездрожжевого теста, 300 г филе красной рыбы (лосось или форель), 200 г свежего шпината, 100 г сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо для смазки, соль и перец по вкусу. Тесто разморозьте, раскатайте в два пласта. Шпинат обжарьте с чесноком до мягкости, посолите. На один пласт теста выложите шпинат, сверху пластины рыбы, распределите сливочный сыр. Накройте вторым пластом, защипните края, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте теплым.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот слоеный пирог с красной рыбой. Даже те, кто не любит рыбу, уплетали его с удовольствием. Кстати, вместо шпината можно взять укроп или петрушку — получится свежий оттенок. Находка, а не рецепт!

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