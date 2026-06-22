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22 июня 2026 в 12:00

Приготовить проще, чем заказать: роллы по-домашнему в лаваше — крутим и сразу едим

Фото: D-NEWS.ru
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Домашние роллы в лаваше — это быстрая, простая и очень вкусная альтернатива классическим суши. В отличие от нори, лаваш мягкий и всегда есть в любом магазине, а роллы получаются нежными, сочными.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 1 стакан круглозерного риса, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 свежий огурец, 100 г слабосоленой красной рыбы (семга или форель), 100 г творожно-сливочного сыра.

Способ приготовления: рис отварите до готовности, заправьте уксусом, перемешайте и остудите. Огурец и рыбу нарежьте длинными полосками. Лаваш разверните на столе. Равномерно распределите рис по всей поверхности лаваша (слой 0,5 см). Смажьте рис творожным сыром. Выложите полоски огурца и рыбы вдоль одного края. Плотно сверните рулет. Острым ножом нарежьте рулет на порционные роллы толщиной 2–3 см.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и отметила, что роллы хорошо держат форму, им не нужно время для пропитки. Совет: для свежести в начинку можно добавить болгарский перец.

Ранее стало известно, как приготовить кекс из картошки, фарша и яиц — замена ужину.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
лаваш
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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