Приготовить проще, чем заказать: роллы по-домашнему в лаваше — крутим и сразу едим

Приготовить проще, чем заказать: роллы по-домашнему в лаваше — крутим и сразу едим

Домашние роллы в лаваше — это быстрая, простая и очень вкусная альтернатива классическим суши. В отличие от нори, лаваш мягкий и всегда есть в любом магазине, а роллы получаются нежными, сочными.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 1 стакан круглозерного риса, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 свежий огурец, 100 г слабосоленой красной рыбы (семга или форель), 100 г творожно-сливочного сыра.

Способ приготовления: рис отварите до готовности, заправьте уксусом, перемешайте и остудите. Огурец и рыбу нарежьте длинными полосками. Лаваш разверните на столе. Равномерно распределите рис по всей поверхности лаваша (слой 0,5 см). Смажьте рис творожным сыром. Выложите полоски огурца и рыбы вдоль одного края. Плотно сверните рулет. Острым ножом нарежьте рулет на порционные роллы толщиной 2–3 см.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и отметила, что роллы хорошо держат форму, им не нужно время для пропитки. Совет: для свежести в начинку можно добавить болгарский перец.

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