Кекс из картошки, фарша и яиц: готовлю вместо ужина, насыщает до утра

Кекс из картошки, фарша и яиц: готовлю вместо ужина, насыщает до утра

Кекс из картошки, фарша и яиц — это невероятно сытное, сочное и ароматное блюдо для обеда или ужина. Хрустящая картофельная корочка, нежная прослойка из мясного фарша с луком и тягучий сыр — суперсочетание.

Для приготовления понадобится: 5–6 картофелин, 500 г мясного фарша, 5 яиц, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: картофель нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, посолите, поперчите, добавьте паприку. Смешайте картофель с яйцами. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и фарш до готовности, посолите, поперчите.

Прямоугольную форму смажьте маслом, выложите половину картофельной массы. Сделайте углубление, выложите фарш. Посыпьте тертым сыром. Накройте оставшейся картошкой. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить этот сытный кекс и рекомендовала для усиления вкуса добавить в фарш мелко нарезанный болгарский перец и чеснок.

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