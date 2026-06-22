В МИД РФ раскрыли, чего у Запада не получится сделать с русским языком

В МИД РФ раскрыли, чего у Запада не получится сделать с русским языком Логвинов: попытки предать забвению международный статус русского языка обречены

Попытки отдельных стран лишить русский язык его международного статуса лишены смысла и обречены на провал, заявил в беседе с ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Он подчеркнул, что русский остается языком международного общения независимо от политической конъюнктуры.

Это предопределено разносторонним вкладом России в формирование мирового культурного и исторического наследия. Вне сомнений, попытки отдельных стран в угоду собственным конъюнктурным соображениям предать это забвению лишены смысла и обречены на провал, — сказал Логвинов.

Он напомнил, что статус русского как одного из шести официальных языков ООН закреплен уставом, а многоязычие является фундаментальной ценностью организации. Россия внимательно следит за соблюдением равных условий для всех языков, особенно в условиях финансового кризиса и реформ, чтобы меры экономии не нарушали уставные принципы.

Ранее Логвинов обратил внимание, что новый генеральный секретарь ООН должен будет устранить ошибки команды своего предшественника Антониу Гутерриша, начав с ликвидации засилья западных представителей в секретариате. По его словам, предвзятость чиновников подрывает их способность эффективно посредничать в кризисы.