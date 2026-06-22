Над Калужской областью ликвидировали БПЛА Над Калужской областью сбили пять украинских БПЛА

Силы ПВО сбили пять БПЛА над территориями пяти округов Калужской области, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Кировского и Тарусского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы, — отметил он.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих социальных сетях, что силы противовоздушной обороны отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Таким образом, общее число сбитых над столицей БПЛА за ночь достигло 59.