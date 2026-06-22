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22 июня 2026 в 08:23

«Наша цель»: в Бразилии захотели расплачиваться с Россией в нацвалютах

Посол дос Сантос: Бразилия хочет использовать нацвалюты в платежах с Россией

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Власти Бразилии хотели бы использовать национальные валюты в платежах с Россией, заявил в беседе с РИА Новости посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, дисбаланс в торговле осложняет решение этого вопроса.

В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что двусторонний товарооборот между РФ и Бразилией по итогам 2025 года вновь превысил $10 млрд (895 млрд рублей). Бразилия экспортирует такие продукты, как мясо, кофе и арахис, а Россия поставляет удобрения и пшеницу.

До этого стало известно, что Бразилиа совместно с Москвой разрабатывает меры против антироссийских санкций США. Как уточнил президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу, обе страны намерены поддерживать растущий товарооборот. Также он выразил надежду на развитие бизнес-диалога между государствами.

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