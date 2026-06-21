Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ в небе над Калужской областью

Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ в небе над Калужской областью

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона в небе над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах работают оперативные группы.

Днем силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Боровского, Малоярославецкого и Юхновского муниципальных округов, — написал Шапша.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 483 беспилотных летательных аппарата Украины. Также военные ликвидировали восемь управляемых авиабомб.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будут оказаны вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе украинскими беспилотниками был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал.