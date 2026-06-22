Более 54 человек пострадали и 18 пропали при взрыве на заводе

Более 54 человек пострадали и 18 пропали при взрыве на заводе Более 54 человек пострадали и 18 пропали при взрыве на заводе в Катаре

Более 54 человек получили ранения при взрыве на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Катара. В настоящее время спасатели ведут поиски 18 пропавших без вести. Поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности «Лехвия» вместе с гражданской обороной работает на месте происшествия.

Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство внутренних дел эмирата заявило, что на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, к северо-востоку от Дохи, произошел взрыв на одной из основных площадок по производству сжиженного природного газа Катара. По заявлению ведомства, инцидент носил локальный характер, а силы гражданской обороны занимаются ликвидацией последствий.

Также в США автомобиль Kia Soul взорвался в Геймвелле, Северная Каролина, после того, как ребенок распылил в салоне средство для чистки клавиатуры. Мальчик, находившийся на заднем сиденье, играл с баллончиком со сжатым воздухом, используемым для удаления пыли с компьютерных клавиатур, и чистил им салон.