Нутрициолог объяснила, почему одинаковые завтраки вредят организму

Одинаковые завтраки каждый день негативно влияют на организм, лишая его полезных веществ, заявила NEWS.ru врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, утренний прием пищи должен быть разнообразным и содержать сезонные продукты.

Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты. Сейчас прекрасным дополнением, будь то к творогу, будь то к каше, будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний со стороны врачей. Здесь мы учитываем прежде всего состояние здоровья, противопоказания со стороны врачей и руководствуемся тем, что завтрак лучше не делать из полуфабрикатов, а из чего-то свежеприготовленного, и он должен быть разнообразный и сезонный, — поделилась Чернышова.

Разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы, добавила спикер. По ее словам, завтрак — это не только энергия, но и строительный материал для клеток.

Нам нужны белки, микроэлементы и минералы: железо, цинк, магний — все что угодно. В разных продуктах содержится разный набор полезных питательных веществ. Если мы едим всегда только овсянку, мы лишаем себя веществ, которых в овсянке нет или недостаточно. А если мы сегодня едим овсянку, завтра — яйцо, а послезавтра — творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона, — заключила Чернышова.

Ранее нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что строгие диеты негативно влияют на метаболизм. По ее словам, жесткие ограничения в питании способны спровоцировать образование камней в желчном пузыре.