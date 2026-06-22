Раскрыто, в каких регионах РФ пенсия неработающих превысила 30 тыс. рублей Средняя пенсия неработающих россиян перевалила за 30 тыс. рублей в 13 регионах

В мае 2026 года средняя пенсия неработающих граждан превысила 30 тыс. рублей в 13 субъектах Российской Федерации, следует из данных Социального фонда, изученных РИА Новости. Самые высокие выплаты зафиксированы в северных и дальневосточных регионах.

В частности, пенсии выше 30 тыс. рублей отмечены в Хабаровском крае (30 229 руб.), Карелии (31 786 руб.), Архангельской области (32 654 руб.), Коми (33 011 руб.) и Якутии (34 640 руб.). Также в список вошли Сахалинская область (35 118 руб.), Мурманская область (35 655 руб.), Ямало-Ненецкий АО (38 112 руб.), Ханты-Мансийский АО (38 463 руб.), Магаданская область (39 242 руб.), Камчатский край (39 444 руб.), Ненецкий АО (40 082 руб.) и Чукотский АО (44 069 руб.).

Наиболее высокие пенсионные выплаты традиционно получают жители регионов с суровым климатом и сложными условиями жизни, где действуют повышенные районные коэффициенты и северные надбавки. Разница между максимальной и минимальной пенсией в списке составляет около 14 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать автоматически, без необходимости подачи заявления. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина объяснила, что соответствующий проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения.