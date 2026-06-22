Публичная героизация Киевом фигур, причастных к преступлениям против человечности, требует осуждения международными организациями и заслуживает отдельного трибунала, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своих социальных сетей. Поводом послужило перезахоронение на Украине одного из лидеров УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение и демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, — написала Матвиенко в День памяти и скорби.

Она подчеркнула, что такая политика подрывает гуманистические основы цивилизации и создает очаги ненависти. Спикер призвала мировое сообщество остановить «разрастающийся киевский и европейский фашизм», сохранять историческую правду и критически относиться к западным нарративам.

Ранее сообщалось, что отношения между Киевом и Варшавой продолжат ухудшаться. По мнению ряда экспертов, наиболее серьезные проблемы у Украины возникнут на переговорах по вступлению в Евросоюз. Отношения между двумя странами аналогично ухудшились после решения украинских властей возвысить преступников, бесчинствовавших в прошлом веке.