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22 июня 2026 в 05:16

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Матвиенко: героизация украинскими властями преступников заслуживает трибунала

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Публичная героизация Киевом фигур, причастных к преступлениям против человечности, требует осуждения международными организациями и заслуживает отдельного трибунала, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своих социальных сетей. Поводом послужило перезахоронение на Украине одного из лидеров УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение и демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, — написала Матвиенко в День памяти и скорби.

Она подчеркнула, что такая политика подрывает гуманистические основы цивилизации и создает очаги ненависти. Спикер призвала мировое сообщество остановить «разрастающийся киевский и европейский фашизм», сохранять историческую правду и критически относиться к западным нарративам.

Ранее сообщалось, что отношения между Киевом и Варшавой продолжат ухудшаться. По мнению ряда экспертов, наиболее серьезные проблемы у Украины возникнут на переговорах по вступлению в Евросоюз. Отношения между двумя странами аналогично ухудшились после решения украинских властей возвысить преступников, бесчинствовавших в прошлом веке.

Власть
Украина
Валентина Матвиенко
нацисты
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